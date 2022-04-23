Російські танкери ставлять позначку "пункт призначення невідомий", аби їх було складніше відстежити

За останні кілька тижнів Росія суттєво збільшила постачання нафти ключовим партнерам із Заходу в обхід санкцій.

Російські танкери ставлять позначку "пункт призначення невідомий", аби їх було складніше відстежити. Далі російська нафта змішується з іншою, перетворюючись на "латвійську суміш" та "туркменську суміш", йдеться в матеріалі The Wall Street Journal,

За даними TankerTrackers.com, експорт нафти з російських портів до країн-членів ЄС, які історично були найбільшими покупцями російської нафти, у квітні зріс у середньому до 1,6 мільйона барелів на день. Для порівняння, у березні після вторгнення в Україну цей показник варіювався на межі 1.3 мільйона барелів.

Утім значну частку (приблизно третину) цих відвантажень займає доставлення з невідомим пунктом призначення. Зазначається, що станом на сьогодні, на танкери без запланованого маршруту було завантажено понад 11,1 мільйона барелів, що більше ніж у будь-яку країну.

Як пише WSJ, одна з причин приховування походження російської нафти полягає в тому, що країнам ЄС конче потрібна нафта, щоб підтримувати економіку та запобігти подальшому зростанню цін на паливо. Але компанії та нафтові посередники хочуть торгувати нею тихо, мінімізуючи ризик "бумерангу" за фінансові операції з країною-агресором.

Які європейські країни найбільше купують нафту у Росії

Попри те, що призначення близько ⅓ відвантажень російської нафти за квітень приховане, все ж у транспортних документах міститься інформація про переважну більшість пунктів призначення.

Відтак відомо, що обсяги експорту нафти до Румунії, Естонії, Греції, Фінляндії та Болгарії у квітні зросли більш ніж удвічі, у порівнянні із середніми показниками за березень. Також значно зросли обсяги для Нідерландів, головного європейського імпортера російської нафти, та Фінляндії.

Чому Європа досі не ввела ембарго на нафту з Росії

Станом на сьогодні, від російської нафти наразі відмовилися лише США, Великобританія, Канада та Австралія. Водночас ЄС більше залежить від російської енергії, імпортуючи 27% нафтових запасів з країни. Європейські лідери розмірковують над доцільністю ембарго без завдання удару по власній економіці через підвищення цін на енергоносії.

Втім, навіть попри відсутність прямих санкцій, низка європейських енергетичних компаній припинили купувати у Росії нафту через зростання витрат на страхування. Утім, як ми бачимо, по бюджету воєнної машини Москви це фактично ніяк не вдарило і у квітні обсяги постачань навпаки збільшилися.

Зазначається, що нафтове ембарго у Європі може бути введене лише з часом (не в останню чергу через майбутні вибори у Франції та "брикання" Німеччини), і то, часткове, з поступовим розширенням заборон. Утім деякі експерти стурбовані тим, що трейдери вже можуть розробляти способи, як зберегти російську нафту на європейському ринку.

"Навіть якщо ми побачимо якесь нафтове ембарго з боку ЄС, чи не забудуть вони ввести санкції на танкери? Більше перевезень з корабля на корабель якомога далі від узбережжя від узбережжя, – це те, що я очікую", – поділився професор Джонсон.

Раніше повідомлялося, що ЄС і США готують новий пакет санкцій проти Росії. Він включає пункт про російську нафту.

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