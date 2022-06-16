Міністр оборони додав, що росіяни наївно очікували, що протягом 72 годин після вторгнення український уряд втече зі столиці.

Російські військові очікували, що Київ впаде протягом 12 годин після початку вторгнення 24 лютого.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю CNN.

За його словами, у загиблого під час вторгнення російського військового було знайдено документ, у якому зазначалися російські військові цілі.

"Вони думали, що через 12 годин будуть у центрі Києва", - зазначив Резніков.

Міністр оборони додав, що росіяни наївно очікували, що протягом 72 годин після вторгнення український уряд втече зі столиці.

"Чесно кажучи, наші партнери в різних столицях світу також були наївні. Вони сказали нам, що вторгнення неминуче, і ви впадете. У вас лише 72 години. Тому важкого озброєння нам не дали", - сказав Резніков.

За його словами, лише після того, як Україна звільнила Київську область наприкінці березня, західні партнери почали надавати Україні більш важке озброєння.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

2 червня 2022 року Зеленський заявив, що Росія окупувала близько 20% території України - потрібно звільнити 2 тис.

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