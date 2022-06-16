На Волинському та Подільському напрямках білоруські військові відпрацювали розгортання пунктів приймання мобілізаційних ресурсів.

Ворог продовжує утримувати підрозділи російських військових в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках, в рамках перевірки бойової готовності, в одній з механізованих бригад республіки Білорусь відпрацьовано розгортання пунктів приймання мобілізаційних ресурсів з практичним прийманням військовозобов’язаних". - йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку противник з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони продовжує утримувати підрозділи збройних сил Російської Федерації зі складу Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Леонівка та Бачівськ Чернігівської та Сумської областей відповідно.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Білорусі вздовж українського кордону присутні російські військові з "Іскандерами-М", літаками та "Панцирами-С1".

Крім того, Білорусь анонсувала проведення "мобілізаційних навчань" поблизу українського кордону. Планується, що навчання пройдуть з 22 червня по 1 липня в Гомельській області. У свою чергу в Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь планує збільшити чисельність армії до 80 тисяч людей.

11 червня стало відомо, що у Білорусі на кордоні з Україною зібрали 7 батальйонів та продовжили перевірку бойової готовності до 18 червня.

14 червня стало відомо, що противник посилив підрозділи у Брянській та Курській областях десантниками.

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