Український лідер, зокрема, розповів про останню масовану атаку Росії.

Президент України Володимир Зеленський вперше провів розмову з новим обраним президентом Польщі Каролем Навроцьким.

"Привітав із перемогою на виборах 1 червня та побажав успіху. Розраховуємо, що Польща й надалі залишатиметься нашим надійним партнером і союзником", - відзначив Зеленський у Telegram та підкреслив, що розмова була хорошою.

Український лідер додав, що в Україні цінують всю підтримку, надану Польщею від самого початку повномасштабної війни: військову, політичну та гуманітарну.

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"Цієї ночі Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Поінформував про наслідки цього обстрілу та про ситуацію на фронті. Для нас дуже важливо, щоб Польща продовжувала допомагати Україні. Адже ми захищаємо не лише себе, а й усю нашу Європу, і зокрема Польщу", - відзначив Зеленський.

За його словами, вони обговорили ключові події, які відбудуться найближчими місяцями. "Домовилися про обмін візитами, під час яких обговоримо всі актуальні питання двосторонньої співпраці. Обов’язково визначимо формати взаємодії, які дадуть реальний результат для наших країн, наших людей", - підкреслив Зеленський.

Глава держави подякував польському колезі за готовність працювати разом і запевнення в подальшій підтримці України.

Навроцький став президентом Польщі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Навроцький звернувся до Зеленського із проханням провести провести масштабну ексгумацію жертв Волинської трагедії. Як стверджує Навроцький, це необхідно для того, щоб Польща та Україна "примирилися по-справжньому" та "через правду".

Навроцький прагне зустрітися з Зеленським, бо на думку новообраного президента Польщі, у його країни та України є розбіжності. У червні Навроцький заявив, що наразі він проти вступу України до Європейського Союзу.

Навроцький на виборах президента переміг у свого конкурента мера Варшави Рафала Тшасковського з результатом 50,89% проти 49,11%. Раніше Навроцький був директором Інституту національної пам’яті Польщі.

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