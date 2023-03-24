Кулеба прокоментував повідомлення про те, що окремі країни, які є підписантами Римського статуту, можуть відмовитися від арешту Путіна, якщо той приїде в ці країни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що з метою виконання ордеру Міжнародного кримінального суду на арешт підозрюваного у скоєнні воєнних злочинів президента Російської Федерації Володимира Путіна розпочинається кулуарна дипломатична битва. Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба повідомив під час спілкування з журналістом Вадимом Карп'яком в Instagram.

Глава МЗС України прокоментував повідомлення про те, що окремі країни, які є підписантами Римського статуту, можуть відмовитися від арешту Путіна, якщо той приїде в ці країни. "Зараз розгорнеться величезна закулісна дипломатична битва за повагу до зобов'язань у рамках Римського статуту", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що ті країни, які підтримують МКС, зараз "усі включаться у цю кулуарну дипломатичну битву" з метою забезпечення виконання ордера.

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"Беремо приклад тієї ж Південно-Африканської Республіки. Тут же питання вже навіть не в Путіні, і не в Україні. А в тому, що якщо відверто будуть зневажати ордер Міжнародного кримінального суду, то це розвалить Міжнародний кримінальний суд. Тому сам МКС тепер зацікавлений в дотриманні і повазі до його актів", - зазначив Кулеба.

При цьому він додав, що "ПАР не відмовиться від Путіна принципово, тому що це їхній політичний союзник і вони навіть спільні навчання проводили". "Але я не думаю, що ПАР зможе відверто і зухвало проігнорувати ордер МКС", - підкреслив Кулеба.

Разом з цим він впевнений, що вдасться "пережити і не такі проблеми". "Краще боротися зі спробами не виконати ордер на арешт Путіна, ніж боротися за те, щоб такий ордер, в принципі, був виданий. А повірте мені, це не було самоочевидно. І треба віддати належне Міжнародному кримінальному суду за те, що вони наважились на таке рішення. Тому що, якщо вже видали ордер за співучасть Путіна у викраденні українських дітей, то автоматично в усіх інших злочинах, які будуть розглядатися, він теж буде серед обвинувачених", - сказав Кулеба.

Ордер на арешт Путіна - що відомо

17 березня друга палата досудового розгляду Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна й уповноваженого при президентові РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконному примусовому переміщенні українських дітей.

Таке рішення означає, що вони можуть бути заарештовані на території всіх країн, які ратифікували Римський статут.

Головний прокурор МКС відзначив, що Путін постане перед судом незалежно від того, чи визнає РФ це рішення. Своєю чергою, експерти вказують, що з Росії не знімуть міжнародні санкції доти, доки країна не видасть Путіна Гаазі.

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