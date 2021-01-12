Рада президентів повинна стати новим постійним форматом співпраці на високому рівні.

Президент Республіки Молдова Майя Санду повідомила, що Молдова і Україна домовились створити Раду президентів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Санду сказала в Києві на прес-конференції за результатами переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

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Вона повідомила, що сьогодні домовилася з Зеленським вивести двосторонні відносини на інший рівень стратегічного партнерства.

"Сьогодні ми робимо і важливий крок на шляху встановлення цих стратегічних відносин. Ми вирішили створити Раду президентів", - сказала президент Молдови.

Санду зазначила, що ця Рада повинна стати новим постійним форматом співпраці на високому рівні. "Цей механізм постійної взаємодії допоможе нам у розробці політики й стратегії, допоможе сприяти вирішенню проблем двостороннього порядку денного і відстежувати виконання узгоджених домовленостей", - сказала вона.

Своєю чергою, Зеленський зауважив, що делегації обговорили комплекс питань українсько-молдовських відносин, зокрема спільний намір відновити діалог на найвищому рівні та зробити його динамічним та результативним. "Для цього ми домовилися створити президентську раду, в рамках якої ми будемо формувати стратегію та координувати наші дії для вирішення завдань двостороннього порядку денного", - заявив президент.

Також він зауважив, що пріоритетними сферами для "спільного економічного імпульсу" будуть енергетика, інфраструктура, транспорт та транзит.

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Автор: Костянтин Гончаров