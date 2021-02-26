Саме в Сент-Галлені, куди перегнали літаки, юридично прописана фірма "Інтернешнл Трейдинг Партнерс" - співвласник українського "ПрикарпатЗахідтранс", яка по суті і стала причиною накладення санкцій.

Три чартерні літаки, на офшорних власників яких були накладені санкції через діяльність кума Путіна Віктора Медведчука, перед засіданням РНБО (в період з 10 по 21 лютого) перегнали у швейцарське містечко Сент-Галле.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Саме в Сент-Галлені юридично прописана фірма "Інтернешнл Трейдинг Партнерс" - співвласник українського "ПрикарпатЗахідтранс", яка по суті і стала причиною накладення санкцій за володіння частиною нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", призначеного для перекачування дизеля з Росії та Білорусі в Україну і Європу.

З цією швейцарською компанією і з її власником - Анатолієм Шефером - і пов'язують Віктора Медведчука і його оточення, яке нібито і заробляли на володінні нафтопроводу. Правда, в ОПЗЖ раніше вже спростовували інформацію про причетність Медведчука до "труби".

У рішенні РНБО йдеться про накладення санкцій на 5 офшорних компаній, які значаться власниками приватних літаків.

Дві з них безпосередньо пов'язані з нардепами Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком. Ті в різний період користувалися цими бортами.

Третя компанія записана на дружину Ігоря Кушніра-президента будівельного холдингу "Київміськбуд".

Четверта компанія пов'язана з колишнім нардепом і бізнесменом Віталієм Хомутинніком.

А п'ята компанія WHPA AVIA LTD зареєстрована на Віргінських островах. Журналісти припускають, що ця структура має відношення до компанії з назвою - WHPA LIMITED, яка пов'язана з російським бізнесменом Сергієм Судариковим.

Останнього ЗМІ називають наближеним до глави "Роснафти" і давнього друга президента РФ Володимира Путіна Ігоря Сєчіна.

Група компаній "Регіон", яку контролює Сударіков, за інформацією "Схем", також може бути пов'язана і з оточенням самого Віктора Медведчука.

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Санкції проти Медведчука: що відомо

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти депутата від "Опозиційної платформи - за життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до голови політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно та активи, які є у підпорядкуванні Медведчука та його дружини.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв’язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс", яку пов'язують з Медведчуком.

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Автор: УНІАН