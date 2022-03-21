Путін все більше ізолює свою економіку.

Заступник радника з національної безпеки США Даліп Сінгх розповів про те, як Америка може розширити свої санкції проти Росії.

Як він зазначив в інтерв'ю CBS, американські санкції можуть зачепити "більше банків, більше секторів, яких ще не торкнулися".

"Ми можемо розширити наші санкції. Вживайте заходи, застосуйте санкції, які ми вже застосували, застосуйте їх до більшої кількості цілей. Застосуйте їх до більшої кількості секторів", - сказав він.

На уточнювальне запитання він відповів: "В основному йдеться про нафту і газ, але є й інші галузі. Я не хочу їх уточнювати, але я думаю Путін знав би, що це таке".

Сінгх заявив, що російський президент сам створює проблеми для свого народу.

"Він ізолює свою економіку. Зараз Росія швидко наближається до радянського рівня життя 1980-х років. Це погляд в економічну прірву, і це результат вибору Путіна, і за його реакцією я бачу, до чого все йде", — сказав Сінгх.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про нові санкції країн Заходу проти Російської Федерації, які будуть запроваджені незабаром.

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