Україна очікує дієвої підтримки Заходу на тлі стягування російських військ до кордонів України.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина закликає країни Заходу запровадити санкції проти близького оточення президента Російської Федерації Волрлимира Путіна.

Читайте такожКраїни G7 закликали Росію припинити провокації проти УкраїниЯк передає кореспондент УНІАН, про це Стефанішина заявила в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Вона наголосила, що членство України в НАТО і отримання Плану дій щодо вступу в Альянс залежить від реформ.

"І зараз Росія шантажує нас і світ саме тим, щоби зобов'язати Україну відмовитись від реформ, відмовитись від мобілізації міжнародної підтримки, і це очевидні наміри Росії", - завила Стефанішина.

"Ми не повинні мати ілюзій, що Путін сьогодні є спонсором світової кризи. Увесь світ виходить на рівень нових геополітичних викликів", - заявила віце-прем'єр.

Вона вважає, що загострення на Донбасі і останні дії президента РФ Володимира Путіна - це тест для нового президента США Джо Байдена.

"Ми не маємо забувати, що насправді для Путіна війна - це спосіб підняти рейтинги, це передвиборча технологія. Плануються вибори у Держдуму - і на фоні внутрішньополітичних криз, і зокрема 150-мільйонних переглядів роликів про його дачу і Навального, який зараз майже при смерті у в'язниці, війна - це визнана, зрозуміла для Путіна стратегія виборів", - заявила Стефанішина.

У цьому зв'язку вона пояснила, що Україна очікує від країн Заходу.

"Ми очікуємо дій. Важливо говорити про посилення санкцій, важливо говорити про потенційне посилення санкцій проти вузького кола Путіна, про припинення "Північного потоку-2" як елементу протидії гібридній політичній загрозі Російської Федерації", - наголосила віце-прем'єр.

Стягування російських військ до кордонів України

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.

У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

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Автор: Віталій Саєнко