Санкції застосовано проти 261 ректора та 236 російських навчальних закладів.

Президент України Володимир Зеленський запровадив обмежувальні заходи (санкції) проти російських ректорів і вищих навчальних закладів.

Про це йдеться в указі глави держави №401/2022 від 9 червня.

Зокрема, персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи застосовано проти 261 ректора російських навчальних закладів.

Також під санкції потрапили 236 різних навчальних закладів.

Так, під санкції потрапили ректор Московського державного університету імені М. В. Ломоносова Віктор Садовничий, президент Московського державного технічного університету імені М. Е. Баумана Анатолій Александров, ректор першого Московського державного медичного університету імені І. М. Сеченова Петро Глибочко, ректор Санкт-Петербурзького державного університету промислових технологій та дизайну Олексій Демидов, ректор Воронезького державного університету Дмитро Єндовицький та інші.

Крім того, під санкції потрапили Московський державний університет імені М.В. Ломоносова, Тихоокеанський державний університет, Санкт-Петербурзький державний університет, Московський фізико-технічний інститут (державний університет), Кубанський державний технологічний університет та інші.

Термін санкцій - безстроково.

Зеленський доручив Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський підписав указ про введення персональних санкцій щодо президента Російської Федерації Володимира Путіна. Під обмеження також потрапили ще 34 людини, в тому числі Дмитро Пєсков, Михайло Мішустін і Сергій Шойгу.

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