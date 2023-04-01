Зазначається, що нові обмеження діятимуть 10 років.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції щодо колишнього глави компанії "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, який виявився зрадником, і сотень фізичних осіб. Під обмеження також потрапили сотні компаній та організацій з РФ і окупованих територій, в тому числі російський Мінфін та Рада Федерації.

Згідно з указами Зеленського, які опублікували 1 квітня на сайті Офісу президента, до списку санкцій потрапили понад 230 осіб, у тому числі Богуслаєв, керівник Управління МВС України в Черкаській області Володимир Ліпандін та ще кілька українців, а також громадяни Ірану.

Крім того, санкції ввели проти понад 350 компаній з Російської Федерації, а також щодо однієї компанії з тимчасово окупованого Мелітополя. Серед організацій, що потрапили під обмеження, виявилися Мінфін РФ та Рада Федерації Федеральних Зборів РФ. Також у перелік потрапила іранська компанія.

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Всі санкції діятимуть 10 років.

Справа Богуслаєва - що відомо

23 жовтня 2022 року СБУ затримала президента компанії "Мотор Січ", екс-нардепа В'ячеслава Богуслаєва за підозрою в роботі на Москву.

24 Жовтня оприлюднили аудіозаписи телефонних розмов Богуслаєва, які доводили роботу на ворога. Він продовжував постачати Двигуни та інші запчастини до ударних вертольотів армії РФ після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Шевченківський райсуд Києва обрав Богуслаєву запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Крім того, йому повідомили про підозру за статтею 111-1 "Колабораційна діяльність" та статтею 111-2 "Пособництво державі агресору" Кримінального кодексу України

7 листопада у державну власність перейшла компанія "Мотор Січ".

Також на початку лютого 2023 року Богуслеву повідомили про підозру за статтею 258-3 "Дія діяльності терористичної організації" Кримінального кодексу України, а 28 березня повідомили нову підозру про перешкоджання постачання бойового вертольота для ГУР Міноборони у квітні 2022 року.

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