Йдеться про Сейтумера Німетуллаєва. Його підозрюють у державній зраді.

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру у державній зраді колишньому функціонеру "Партії регіонів", який до Революції Гідності очолював один з районів у Херсонській області.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За інформацією СБУ, фігурант перебрався на півострів відразу після окупації Криму. Бувши етнічним татарином, він активно включився в проросійську агітацію кримськотатарського населення. Проти тих, хто не поділяв його ідей, ініціював переслідування окупаційною владою.

Підозрюваний створив громадську організацію для "об'єднання кримськотатарського народу". Наразі встановлено, що справжньою метою цієї організації є цілеспрямована агітація населення, наприклад етнічних татар, щодо визнання легітимності факту окупації РФ території Криму; агітація за визнання окупаційних органів влади РФ; спонукання населення Криму до участі в роботі окупаційних органів влади РФ; агітація за участь у виборах до представницьких органів окупаційної влади на території півострова та у виборах президента РФ.

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Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, мова йде про Сейтумера Німетуллаєва.

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України оголосила про підозру проросійському пропагандистові і політтехнологу Михайлу Шпиру.

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Автор: Дмитро Хилюк