За словами Ярослава Залізняка, комітет "вкрай агресивно відмовився навіть подивитися на ці факти".

Комітет Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту відмовився розглянути інформацію депутатів про "кнопкодавство" при призначенні Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

"Тиждень тому Рада "проголосувала" призначення Шкарлета... На табло був необхідний мінімум - 226 голосів. Але таке голосування відбулося винятково за рахунок "кнопкодавства", - написав він.

Железняк зазначив, що сьогодні об 11:00 за дорученням голови ВР зібрався регламентний комітет, щоб "розібратися з цим питанням".

"На ньому наша фракція збиралася показати факти про те, що мінімум три випадки кнопкодавства було зафіксовано. Паралельно звертаємося до правоохоронних органів. Але регламентний комітет вкрай агресивно відмовився навіть подивитися на ці факти. Не цікаво більшості депутатів, відповідальних за питання регламенту і депутатської етики, розглядати питання регламенту і депутатської етики", - зазначив Железняк.

Крім того, повідомив він, Управління державної охорони України "досі не дало відео з камер у залі Ради".

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"Доступ до камер є, а ось права дати інформацію немає. Може, тому що це 100% доказу кримінального злочину ряду депутатів? Але думаю, вже й так все очевидно. Не призначили, а "накнопкодавили", - резюмував депутат.

Призначення Шкарлета міністром освіти: що було раніше

17 грудня, коли Верховна Рада голосувала за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України, фракції "Європейська солідарність" і "Голос" звинуватили "Слуг народу" у фальсифікації результату шляхом "кнопкодавства".

Того ж дня після наради лідерів фракцій і груп голова парламенту Дмитро Разумков доручив до 15 січня розробити зміни до законодавства щодо посилення відповідальності за неперсональное голосування. За його словами, всі фракції звернулися до нього з пропозицією встановити в сесійній залі додаткові камери, які фіксували б можливе неперсональное голосування.

Крім того, Разумков запропонував повернутися до того розташування депутатських фракцій і груп, яке було при розподілі місць між фракціями і групами на початку роботи нинішнього скликання парламенту, а всі інші місця відключити від системи "Рада".

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Автор: Таня Поляковська