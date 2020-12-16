Сьогодні ВР ухвалила постанову про відставку Сергія Бессараба з посади міністра у справах ветеранів України.

Прем'єр-мінстр Денис Шмигаль підтвердив, що найближчим часом плануються нові призначення у декількох міністерствах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання уряду.

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"Цього тижня активно триває обговорення з приводу можливих кадрових ротацій в українському уряду. Дійсно, найближчим часом плануються нові призначення по декількох міністерствах", - сказав Шмигаль.

За його словами, він пропонуватиме на призначення кандидатури на посади міністрів енергетики та освіти і науки.

Крім того, Шмигаль заявив, що на початку наступного року відбудеться створення повноцінного аграрного міністерства.

Відставка Сергія Бессараба

16 грудня ВР ухвалила постанову про відставку Сергія Бессараба з посади міністра у справах ветеранів України (№4498). Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Бессараб написав заяву про звільнення за станом здоров'я.

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Автор: Леся Лещенко