Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з канцлером Республіки Австрія Карлом Негаммером підтримку у відновленні України.

Україна розраховує на допомогу Австрії у відбудові інфраструктури та гуманітарному розмінуванні.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час розмови з федеральним канцлером Республіки Австрія Карлом Негаммером, повідомила прес-служба уряду.

Зазначається, що сторони обговорили підтримку у відновленні України. Шмигаль зауважив, що Україна розраховує на допомогу Австрії у відбудові інфраструктури та гуманітарному розмінуванні.

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Окремо вони приділили увагу ситуації на ЗАЕС та посиленню санкцій проти РФ, зокрема унеможливленню обходу Росією вже запроваджених обмежень.

Крім того, Шмигаль подякував Австрії за виділення 10 млн євро на відновлення об’єктів енергетики, а також допомогу з обладнанням та генераторами.

Відбудова інфраструктури України - новини

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого після зустрічі з президентом Австрії Александром ван дер Белленом глава Української держави Володимир Зеленський заявив, що влада України закликала Австрію надати засоби для боротьби з ворожими дронами та допомогти з розмінуванням територій, а також передати пожежні машини та "швидкі".

18 січня Денис Шмигаль заявив, що на той момент в Україні через постійні атаки російських війських відновлення потребують 160 тисяч об'єктів інфраструктури і житлових будинків. Він нагадав, що влітку 2022 року уряд разом зі Світовим банком та Єврокомісією публікував перший звіт з оцінкою потреб для відновлення. Тоді йшлося про 350 мільярдів доларів.

Тоді ж улітку на міжнародній конференції у швейцарському місті Лугано Шмигаль презентував план відновлення України, який складається з трьох ключових етапів.

На початку січня стало відомо, що Кабмін у 2023 році планує отримати 17 млрд доларів на відновлення майна, пошкодженого та зруйнованого внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

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