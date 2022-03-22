Чергові недружні заяви білоруських посадовців ускладнюють двосторонні відносини наших держав.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяви Комітету державної безпеки Білорусі про нібито "шпигунів", які працювали в посольстві України.

Як зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко, Білорусь записала в шпигуни працівників посольства, які до повномасштабного вторгнення неодноразово зустрічалися з офіційними особами країни.

"Білоруська сторона записала в "шпигуни" співробітників українського посольства в Мінську, які офіційно представляють різні відомства України: МО, СБУ, ДПСУ. У широкий доступ були викладені їхні персональні данні. До війни ці люди проводили сотні зустрічей з офіційними представниками Білорусі. Таку діяльність навряд можна назвати "під прикриттям", - наголосив Ніколенко.

Дипломат зауважив, що "чергові недружні заяви білоруських посадових осіб на адресу України дедалі більше ускладнюють двосторонні відносини наших держав".

"Розраховуємо, що кінцевою метою цієї провокації не є посилення антиукраїнської істерії в Білорусі, аби виправдати підтримку збройної агресії Росії проти України", - наголосив Ніколенко.

Також він зазначив, що МЗС залишає за собою право на відповідь на такі недружні дії Білорусі.

Звинувачення українських дипломатів у шпигунстві: що відомо

Раніше сьогодні Комітет держбезпеки Білорусі заявив, нібито під прикриттям посольства України в державі працювали розвідники. Нібито з 19 українських дипломатів 8 були співробітниками спецслужб України. Це військові аташе, секретарі посольства, консул тощо.

"З позиції дипустанови діють представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби України та Служби зовнішньої розвідки України", – заявили в білоруському КДБ.

Окрім того, там у роботі на українську розвідку звинуватили й білоруського журналіста Дениса Івашина.

Такі звинувачення пролунали на тлі численних повідомлень про можливе залучення білоруських військових до війни Росії проти України.

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