Суд дозволив підозрюваному у держзраді Шуфричу вийти з-під варти, – ЗМІ

Сума застави, яку встановив суд, - 33 мільйони 280 тисяч гривень.

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу, надавши йому можливість вийти під заставу. Про це адвокат нардепа Віктор Карпенко повідомив виданню Телеграф.

"Є ухвала Київського апеляційного суду від 6 січня. Дійсно прийняли рішення, що до запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою внесли альтернативу з внесенням застави в 33 мільйони 280 тисяч гривень. Коли клієнт внесе ці гроші, він має право вийти під заставу", – цитує адвоката видання.

Водночас, зазначив він, наразі невідомо, чи буде внесено заставу за нардепа. Утім, син нардепа Олександр Шуфрич заявив, що не має сумнівів, що заставу за його батька буде внесено.

"У батька є достатньо людей, які були готові за нього поручитися, навіть до цього рішення. Соратники по партії брали його на поруки, серед них є задекларовані доларові мільйонери. І якщо вони проявлять політичну солідарність, напевно, вони внесуть за нього заставу. Так, я думаю, зробив би він по відношенню до них. Мій батько завжди намагався заступатися за своїх соратників", – заявив Олександр Шуфрич.

Справа Шуфрича: що відомо

Нагадаємо, у 2023 році нардеп Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. За інформацією СБУ, народний депутат "тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого - координація російської агентури в Україні".

У січні 2025 року суд надав Шуфричу право на здійснення депутатських повноважень, водночас заборонивши нардепу відвідувати засідання Ради фізично. СБУ пояснила, що виконання Шуфричем депутатських повноважень може включати "підготовку та надсилання письмових звернень, запитів тощо".

