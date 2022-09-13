Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, навіщо Російська Федерація вдалася до ядерного шантажу на Запорізької АЕС. Він зазначив, що таким чином росіяни намагаються порушити енергетичний баланс перед зимою і вплинути на політику Заходу щодо Москви
Про це глава МЗС України розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"Логіка їх (росіян - УНІАН) дуже проста. Їм потрібно досягти двох цілей. Мета №1 - вибити ЗАЕС з енергетичної системи України, порушивши наш енергетичний баланс, відповідно погіршивши енергетичну безпеку України напередодні зимового сезону", - зазначив дипломат.
Він розповів, що Кремль намагається вплинути на рішення Європейського Союзу щодо санкцій.
"Коли у тебе божевільні ціни на газ, то ти скрізь, де можна, намагаєшся компенсувати збільшенням потужностей електроенергії. Який найпростіший шлях для європейців отримати додаткові обсяги електроенергії? Збільшити імпорт з України завдяки тому, що ми є частиною ENTSO-E - європейську електричної мережі - ми можемо реально вирішити ряд проблем в таких країнах, як Польща та інших, в плані енергетичної безпеки", - підсумував Кулеба.
Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону навколо ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію і територію біля неї.
На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС.
2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі. Також Гроссі запропонував Раді Безпеки ООН створити зону ядерної безпеки і захисту на ЗАЕС.
11 вересня "Енергоатом" повідомив, що 6-й енергоблок ЗАЕС, останній працював, відключили від енергомережі. Таким чином його почали переводити в "холодний" стан.
12 вересня стало відомо, що ЗАЕС підключена до української електромережі і отримує необхідну енергію для охолодження непрацюючих енергоблоків.