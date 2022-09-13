Дмитро Кулеба зазначив, що збільшення імпорту електроенергії до Європи допоможе вирішити низку проблем.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, навіщо Російська Федерація вдалася до ядерного шантажу на Запорізької АЕС. Він зазначив, що таким чином росіяни намагаються порушити енергетичний баланс перед зимою і вплинути на політику Заходу щодо Москви

Про це глава МЗС України розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Логіка їх (росіян - УНІАН) дуже проста. Їм потрібно досягти двох цілей. Мета №1 - вибити ЗАЕС з енергетичної системи України, порушивши наш енергетичний баланс, відповідно погіршивши енергетичну безпеку України напередодні зимового сезону", - зазначив дипломат.

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Він розповів, що Кремль намагається вплинути на рішення Європейського Союзу щодо санкцій.

"Коли у тебе божевільні ціни на газ, то ти скрізь, де можна, намагаєшся компенсувати збільшенням потужностей електроенергії. Який найпростіший шлях для європейців отримати додаткові обсяги електроенергії? Збільшити імпорт з України завдяки тому, що ми є частиною ENTSO-E - європейську електричної мережі - ми можемо реально вирішити ряд проблем в таких країнах, як Польща та інших, в плані енергетичної безпеки", - підсумував Кулеба.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону навколо ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію і територію біля неї.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС.

2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі. Також Гроссі запропонував Раді Безпеки ООН створити зону ядерної безпеки і захисту на ЗАЕС.

11 вересня "Енергоатом" повідомив, що 6-й енергоблок ЗАЕС, останній працював, відключили від енергомережі. Таким чином його почали переводити в "холодний" стан.

12 вересня стало відомо, що ЗАЕС підключена до української електромережі і отримує необхідну енергію для охолодження непрацюючих енергоблоків.

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