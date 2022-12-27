У МЗС наголосили, що вона має кваліфікацію спеціалістки з міжнародних відносин, перекладачки та вільно володіє англійською мовою.

У Міністерстві закордонних справ України відповіли на закиди щодо нового посла в Болгарії. Низка ЗМІ одразу після призначення Олесі Ілащук українським послом у згаданій країні почала писати про те, що у дипломата немає відповідного досвіду.

Як заявили у прес-службі МЗС України, Ілащук отримала диплом з відзнакою за спеціальністю "Країнознавство" кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вона має кваліфікацію спеціалістки з міжнародних відносин, перекладачки та вільно володіє англійською мовою.

"Уряд Болгарії після оцінки її кандидатури, як це заведено у міжнародній практиці, без зволікань надав агреман пані Ілащук, не маючи жодних застережень щодо її роботи в Болгарії", - йдеться у повідомленні.

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У МЗС України закликали оцінювати нового посла за результатами роботи, а не за інтерпретаціями та образами.

Скандал довкола призначення Ілащук

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський призначив послом України у Болгарії Олесю Ілащук, яка не має досвіду роботи у дипломатії чи на державних посадах. Раніше ця жінка позиціонувалася як фахівчиня із сексології та коштовних прикрас.

Також писали, що Ілащук в одній із соцмереж позиціонується як "клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант". Напередодні цей її профіль був заблокований.

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