Черкаську ОДА очолить ведучий київського "Євробачення"

Кандидатуру Скічка сьогодні погодив Кабмін.

Кабінет міністрів України погодив кандидатуру на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду. Зокрема, на цю посаду погоджено кандидатуру Олександра Скічка. Зазначимо, після погодження Кабміном указ про призначення голів ОДА видає президент України. Хто такий Олександр Скічко Скічко - діючий нардеп від "Слуги народу". До обрання до парламенту працював на телебаченні, був ведучим низки телепрограм. У 2017 році, коли у Києві проходив пісенний конкурс "Євробачення", був одним з його ведучих.

У Верховній Раді є головою підкомітету з питань залізничного транспорту Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Що було раніше 29 грудня президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Сергійчука з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Іншим своїм указом президент тимчасово поклав виконання обов’язків голови Черкаської облдержадміністрації на заступника голови ОДА Віктора Гусака. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Леся Лещенко

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