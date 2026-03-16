Слова Зеленського про мобілізацію депутатів неправильно інтерпретували, - Арахамія

За його словами, були запити від депутатів щодо бажання доєднатися до Збройних сил України, але законодавство цього не дозволяє.

Президент України Володимир Зеленський у своїй заяві не мав на увазі примусову мобілізацію народних депутатів, йшлося про обговорення змін до законодавства, які дозволять депутатам бути військовослужбовцями. Про це йдеться у коментарі голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, пише "Українська правда".

"З цього приводу є вкрай важливий нюанс. Є те, що сказав президент, а є певні уривки, слова, які були довільно інтерпретовані. Ми ознайомилися зі словами президента повністю. Він сказав, що депутат або працює, або воює. Як і кожен громадянин України", - сказав Арахамія.

Він додав, що вже багато разів говорилося, що зараз в Україні "ти або працюєш, сплачуєш податки, приносиш користь обороні, або стоїш в обороні на фронті".

"Це розуміє багато депутатів. І були певні запити від них про бажання приєднатися до ЗСУ, але законодавство цього не дозволяє. Є окремі колеги, які прикріплені в певних підрозділах, ведуть там якусь роботу, а в пленарні дні присутні в Раді. Але юридично вони не військовослужбовці, а депутати парламенту", - зауважив голова фракції.

Так, зазначає він, очевидно, саме це й малося на увазі. "Що президент готовий проговорювати з парламентом законодавчі зміни, які дозволять депутатам бути військовослужбовцями", - сказав Арахамія.

Не служиш у Раді - служи на фронті

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський зазначив, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну були народні депутати, які хотіли скласти мандат.

Водночас, оскільки в країні воєнний стан і потрібно захищати державу, то депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством або ж він готовий проговорювати із представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт.

Федір Веніславський, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки висловив думку, що заяви щодо мобілізації депутатів, якщо вони перестануть працювати у ВР, навряд чи посилять їхню мотивацію.

Вас також можуть зацікавити новини: