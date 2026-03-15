Зеленський - нардепам: якщо не служиш у Раді, то служи на фронті

На думку президента, нова коаліція в парламенті не потрібна.

Народним депутатам України доведеться або "служити" у Верховній Раді, або йти на фронт. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами, зауваживши, що з перших днів повномасштабного російського вторгнення були депутати, які хотіли скласти мандат.

"Можуть бути різні бажання і різне ставлення до них, але у нас воєнний стан, і треба захищати нашу державу. І тому народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством або я готовий проговорювати із представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт. Якщо не служиш державі в парламенті, то служи державі на фронті", - підкреслив він.

Третій варіант, додав Зеленський, - якимось чином змінювати законодавство і проводити вибори.

"Але, я вважаю, що вибори не можливі під час війни, і відповідні юридичні складнощі теж є", - сказав глава держави.

Як зараз працює парламент

Говорячи про поточну роботу ВР, він зауважив, що "може бути багато різних причин, багато особистих оцінок", але "ситуацію треба виправляти".

Зеленський також підкреслив, що опозиціонери в Раді не додають своїх голосів за ті чи інші важливі законопроєкти. І навіть про закони, які не є "гострими", з опозиційними силами завжди доводиться домовлятися та довго переконувати їх, щоб демонструвати єдність.

"Але, крім слів, треба демонструвати її в діях. Тому тут треба збиратися. Я буду говорити з керівником монобільшості. Треба зібратися із силами і прийняти для себе рішення. Ми живемо до кінця війни, співпрацюємо, голосуємо, впроваджуємо відповідні закони, зміни, кадрові рішення тощо, або міняємо закон і дозволяємо мобілізацію депутатів, які не готові далі працювати в парламенті", - сказав президент.

Нова коаліція

Говорячи про заклики до створення нової коаліції у Верховній Раді, він висловив думку, що це не буде корисно та потрібно.

"Часто це звучить як гасло - "коаліція національної єдності", але що це насправді має бути? Коаліція національної єдності - це коли голосуються і впроваджуються необхідні закони або реформи, які направлені на національну єдність, а не на досягнення під час війни якихось своїх дуже вузьких політичних цілей", - підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що якби була політична конструкція "коаліція національної єдності", то ніхто не почав би раптом працювати по-іншому.

"Будуть працювати місяць, а потім всі знов посваряться між собою. Це ж невід'ємна риса парламентарів. Нехай зберуться, трішечки прийдуть в себе і почнуть працювати", - сказав глава держави.

Питання оборони та фінансів не мають довго обговорюватися

Президент також зазначив, що можна сперечатись про ті чи інші нові проєкти кодексів або про деякі внутрішні питання. Але питання оборони та фінансів для України не мають обговорюватись довго.

"Для чого в той чи інший закон або від ЄС ,або від МВФ тисяча поправок? Для кого ці поправки? Чому ця одна партія "Слуга народу" повинна сидіти і викреслювати ці поправки? Парламентська криза? Знаєте, криза у людей в голові. Я не про суспільство говорю зараз, а про частину так званих "державників". Криза завжди тоді, коли ти саме її шукаєш і точно її не вирішуєш", - сказав Зеленський.

Депутати стомилися

Як повідомляв УНІАН, раніше народний депутат з групи "Відновлення України" Олександр Юрченко зазначив, що десятки нардепів з партії "Слуга народу" написали заяви про звільнення. Йдеться, за його даними, про 50-60 осіб.

За словами Юрченка, причинами, ймовірно, є довга каденція парламенту, втома та низька зарплата в 50 тисяч гривень.

