Спікер повідомив, що йому надійшов з цього приводу лист.

Фракція "Слуги народу" відмовилася зустрічатися сьогодні з головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав спікер парламенту Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він нагадав, що запропонував фракції "СН" зустрітися сьогодні о 18.00 щодо ініціативи про його відставку: "Я отримав офіційний лист про відмову – що сенсу в такій зустрічі немає".

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При цьому, звертаючись до першого заступника голови фракції Олександра Корнієнка, Разумков сказав: "Я правильно зрозумів, Олександр Сергійович?". Той підтвердив у відповідь. Разумков при цьому додав: "Позиція опрацьована, випрацьована і дуже добре, що вона притримується лише однієї точки зору, а інших точок зору не потрібно". При цьому із сарказмом додав: "Це дійсно принципи демократії".

Водночас Разумков сказав, що готовий зустрітися в разі потреби, щоб обговорити діяльність голови ВР з іншими фракціями та групами парламенту: "Я готовий зустрітися і почути і зауваження, і пропозиції. А далі подивимося".

Він наголосив, що як буде таке бажання, то готовий зустрічатися.

Як повідомляв УНІАН, фракція "Слуга народу" планує з понеділка, 4 жовтня, розпочати процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

1 жовтня Разумков запропонував у понеділок провести засідання фракції "Слуга народу", на якому висловив готовність дати відповідь на будь-які запитання щодо своєї діяльності.

У "Слузі народу" 2 жовтня повідомили, що вже зібрали потрібну кількість підписів для розгляду питання про відставку голови ВР.

Відставка Разумкова: що відомо

Чутки про ймовірну відставку Разумкова з посади голови ВР поширюються вже давно.

17 вересня в ефірі програми "Свобода слова" Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посперечалися через законопроект про олігархів, який спікер направив до Венеційської комісії, попри позицію фракції "СН", яка виступала проти цього кроку.

Разумков пояснив, що відправив законопроект до Венеціанської комісії за зверненням чотирьох опозиційних фракцій і груп та Уповноваженого ВР з прав людини.

Своєю чергою, Арахамія зазначив: "Я просто хочу невеликий акцент зробити - спікера не обирають, спікера делегують, і монобільшість делегує спікера Разумкова. Просто це потрібно завжди пам'ятати. Я маю на увазі, що у нас достатньо голосів, щоб делегувати спікером будь-яку людину".

20 вересня під час засідання Погоджувальної ради Разумков звернувся до антикорупційних органів з проханням перевірити інформацію про нібито пропозиції депутатам хабарів за підтримку "деяких відставок".

30 вересня Дмитро Разумков повідомив, що "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що звернення Давида Арахамії про отримання підписних листів про відставку Разумкова – його особиста ініціатива.

Процедуру відкликання Разумкова з посади фракція розпочне вже сьогодні. У "Слузі народу" уже назвали ім'я основного кандидата на заміну Разумкову

Автор: Надя Пришляк