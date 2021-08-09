На третьому місці відразу три кандидати - Тимошенко, Смешко та Бойко.

Якби вибори президента України проводилися найближчим часом, то за Володимира Зеленського готові голосувати 19,5%, а за Петра Порошенка - 14,3%.

Такими є дані опитування, проведеного SOCIS з 29 липня по 3 серпня 2021 року.

За даними опитування, за кандидатуру Юлії Тимошенко, Ігоря Смешка та Юрія Бойка готові голосувати по 6,7%, за Володимира Гройсмана - 4,2%, Євгена Мураєва - 3,9%, Віктора Медведчука - 3,1%, Дмитра Разумкова - 2,8%, Олега Ляшка та Віталія Кличка - по 1,2%, Олега Тягнибока та Арсена Авакова - по 1%, Євгена Комаровського - 0,7%. При цьому 15,4% не визначилися, а 8,9% - не брали б участь в голосуванні.

Опитано 2000 респондентів. Метод опитування: CAТI з використанням планшетів.

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За даними іншого опитування SOCIS, якби вибори до Верховної Ради проводилися наступної неділі, то 5-відсотковий бар'єр подолали б п'ять партій.

Найбільшу підтримку отримали б партії "Слуга народу" (18,6%), "Європейська солідарність" (13,7%), "Опозиційна платформа – За життя" (11,5%), "Батьківщина" (7,6%), "Сила і честь" (5,7%).

За партію "Українська стратегія" (Володимир Гройсман) готові голосувати 4,4% опитаних, за партію "Наші" – 2,9%, партію "Свобода" – 2,7%, Радикальну партію Олега Ляшка – 2,4%, партію Шарія – 1,9%, партію "Голос" – 1,6%, партію "Пропозиція" – 0,8%, партію "Опозиційний блок" – 0,7%, партію "За майбутнє" – 0,5%.

Автор: Надя Пришляк