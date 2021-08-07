Тільки частина коштів від МВФ буде використана в цьому році.

Радник президента України з економічних питань розповів, що частина фінансової допомоги МФВ у розмірі 2,7 мільярдів доларів може бути заведена в золотовалютні резерви НБУ.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Олег Устенко зазначив, що використати усі кошти збираються тільки за кілька років, а також додав, що обговорення щодо розподілу коштів наразі продовжується.

"Як я розумію ситуацію, частина цих коштів може бути заведена в золотовалютні резерви НБУ, щоб створити додаткову подушку безпеки для країни. Частина цих коштів буде використана в цьому році, але значна частина буде використана в наступному році", - розповів радник президента.

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Він стверджує, що гроші направлять не на поточне споживання, а їх використають задля стимулювання економічного розвитку України в середньому та довгостроковому часовому періоді.

"Це означає, що їх треба витрачати на те, що дає так званий синергічний додатковий ефект", - підсумував Устенко.

Фінансова допомога МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) затвердив додемісію спеціальних прав запозичення на суму 650 млрд дол., з яких Україна отримає 2,7 млрд дол. Кошти мають надійти в Україну 23 серпня.

Автор: Олег Давигора