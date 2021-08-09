У SOCIS повідомили, що найбільше місць у парламенті могла б набрати партія "Слуга народу".

Якби вибори до Верховної Ради проводилися наступної неділі, то 5-відсотковий бар'єр подолали б п'ять партій.

Такі дані опитування, проведеного Центром соціальних та маркетингових досліджень (SOCIS).

Найбільшу підтримку отримали б партії "Слуга народу" (18,6%), "Європейська Солідарність" (13,7%), ОПЗЖ (11,5%), "Батьківщина" (7,6%), "Сила і честь" (5,7%).

За партію "Українська стратегія" (Володимир Гройсман) готові голосувати 4,4% опитаних, за партію "Наші" – 2,9%, партію "Свобода" – 2,7%, Радикальну партію Олега Ляшка – 2,4%, партію Шарія – 1,9%, партію "Голос" – 1,6%, партію "Пропозиція" – 0,8%, партію "Опозиційний блок" – 0,7%, партію "За майбутнє" – 0,5%.

Не змогли відповісти або відмовились 14,8% опитаних. Не брали б участі в голосуванні 8,6% респондентів.

SOCIS провів опитування з 29 липня по 3 серпня. У дослідженні взяли участь 2 тис. респондентів.

Нагадаємо, наприкінці червня SOCIS проводив дослідження й з'ясував, що якби вибори в Раду проводилися найближчої неділі, то до парламенту потрапили б п'ять партій – "Слуга народу" (18,9%), "Європейська солідарність" (13,8%), "Опозиційна платформа – За життя" (10,1%), "Батьківщина" (8,3%) та "Честь і сила" (6,3%).

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Автор: Надя Пришляк