Найбільше громадян, які не вважають РФ агресором, серед мешканців сходу, виборців партій Шарія, Мураєва та «Опозиційна платформа – за життя».

Російську Федерацію вважають агресором 71% громадян України.

Читайте такожКравчук назвав умову відновлення подачі води до КримуПро це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного 23-23 березня соціологічною групою «Рейтинг».

«71% вважають Росію агресором щодо України, 22% – протилежної думки.

Найбільше останніх серед мешканців сходу, виборців партій Шарія, Мураєва та «Опозиційна платформа – за життя», - йдеться в результатах.

***В опитуванні взяли участь 2500 жителів України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%.

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Автор: Костянтин Гончаров