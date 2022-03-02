Глава МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що цю резолюцію підтримають ще більше країн.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що співавторами проекту резолюції "Агресія проти України", яка сьогодні розглядатиметься на засіданні Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, виступили 95 країн-членів ООН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

Глава МЗС зазначив, що сьогодні ввечері Генеральна Асамблея ООН прийме історичну резолюцію із засудженням російської агресії, з вимогою до Росії негайно припинити бойові дії та вивести свої війська з території України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом і Донбасом.

"Ми очікуємо рекордну підтримку світу. Фактично це буде фіксація на найвищому світовому рівні міжнародної антивоєнної коаліції, до створення якої з самого початку війни закликав президент України Володимир Зеленський. Тільки співавторами цього документа виступили 95 держав. Проголосує за цей документ ще більше країн", - підкреслив Кулеба.

Згідно з інформацією на сайті ООН, засідання Генасамблеї має розпочатися о 17: 00 за київським часом.

Війна проти України: