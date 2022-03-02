Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що співавторами проекту резолюції "Агресія проти України", яка сьогодні розглядатиметься на засіданні Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, виступили 95 країн-членів ООН.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.
Глава МЗС зазначив, що сьогодні ввечері Генеральна Асамблея ООН прийме історичну резолюцію із засудженням російської агресії, з вимогою до Росії негайно припинити бойові дії та вивести свої війська з території України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом і Донбасом.
"Ми очікуємо рекордну підтримку світу. Фактично це буде фіксація на найвищому світовому рівні міжнародної антивоєнної коаліції, до створення якої з самого початку війни закликав президент України Володимир Зеленський. Тільки співавторами цього документа виступили 95 держав. Проголосує за цей документ ще більше країн", - підкреслив Кулеба.
Згідно з інформацією на сайті ООН, засідання Генасамблеї має розпочатися о 17: 00 за київським часом.
Війна проти України:
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