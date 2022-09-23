Напередодні правоохоронці вручили нардепу Сергію Кузьміних обвинувальний акт у кримінальному провадженні, а він викинув цей документ з вікна авто.

До суду передано кримінальне провадження проти народного депутата Сергія Кузьміних, якого обвинувачують в отриманні хабара в сумі 558 тис. грн.

Як повідомляє Національне антикорупційне бюро, сьогодні НАБУ і САП скерували до суду справу стосовно чинного народного депутата за обвинуваченням у одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди.

В повідомленні зазначається, що депутату обвинувальний акт було вручено напередодні.

На відео, яке продемонструвало НАБУ, видно, що акт депутат викинув на вулицю з вікна машини, в якій перебував.

За даними слідства, восени 2021 року представнику приватної компанії натякнули, що якщо та планує постачати медичне обладнання лікарням у Житомирській області, варто це питання попередньо узгодити з одним із народних депутатів. На зустрічі "нардеп пообіцяв здійснити вплив, який фактично зводився до забезпечення перемоги у тендерах із закупівлі обладнання коштом бюджету".

"Першим об’єктом такої співпраці стало комунальне підприємство "Лікарня № 2 ім. В.П.Павлусенка", яке, згідно з домовленостями між депутатом і представником компанії, закупило медичне обладнання на 40 млн грн. У відповідь депутат натякнув, що його "послуги" не безоплатні і становлять 30% від сум договорів, укладених із лікарнею. Ця плата йому видалась також своєрідною гарантією можливої майбутньої співпраці", - зазначають в НАБУ.

У повідомленні сказано, що після одержання оплати від лікарні за одним із тендерів, а саме за систему ультразвукової діагностики, депутат попросив передати йому 30% від суми договору — 558 тис. грн.

Як встановило слідство, парламентар планував таку схему обрахунку суми неправомірної вигоди застосовувати і щодо інших договорів у майбутньому, зокрема на постачання апарату МРТ (30% від 37,499 млн грн – 11,25 млн грн) та лапароскопічного набору для хірургічних процедур (30% від 1,19 млн грн – 398,33 тис. грн).

Сергій Кузьміних - що відомо про нардепа

На дострокових парламентських виборах 2019 року Сергій Кузьміних переміг в одномандатному округу №67 у Чуднівському районі Житомирської області, де балотувався від політичної партії "Слуга Народу". Є членом Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, головою підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності.

У 2015 році заснував благодійну організацію "Міжнародний благодійний фонд братів Кузьміних".

28 січня 2022 року правоохоронці затримали нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних під час одержання хабара в 558 тисяч гривень. За даними слідства, депутат отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

31 січня генпрокурор підписала повідомлення про підозру Кузьміних за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

До початку повномасштабного вторгнення Росії Вищий антикорупційний суд (ВАКС) кілька разів збирався на засідання для обрання нардепу запобіжного заходу, але так і не зміг цього зробити, у тому числі через неявку підозрюваного і адвокатів на засідання. 17 лютого суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко з власної ініціативи виніс постанову про привід Кузьміних на судове засідання з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Суд постановив застосувати до Кузьміних привід на судове засідання, що було призначене на 10:00 24 лютого.

20 травня стало відомо, що ВАКС відпустив Сергія Кузьміних під заставу в 49600 тисяч гривень. Адвокат нардепа Лариса Криворучко повідомила, що Кузьміних також має з'являтися за викликом до суду, здати закордонний паспорт і утриматись від спілкування з деякими особами.

У червні видання "Обозреватель" повідомило, що Сергій Кузьміних запропонував перейменувати вулицю в одному із селищ на Житомирщині на честь президента Володимира Зеленського. "Як мені стало відомо, на цей момент проводять громадські слухання щодо перейменування вулиць та провулків на території Миропільської територіальної громади. Пропоную одну з вулиць Мирополя перейменувати на честь президента України Володимира Зеленського", - йдеться в тексті депутатського звернення.

У липні 2022 року детективи НАБУ завершили слідство.

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