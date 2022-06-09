Автором законопроекту є нардеп, якого підозрюють в отриманні півмільйонного хабара, та який пропонував назвати вулицю на честь Зеленського.

До Верховної Ради надійшов законопроект, яким пропонується позбавляти громадянства України за державну зраду.

Законопроектом №7452 від 9 червня пропонується внести відповідні зміни до статті 111 Кримінального кодексу України.

Автором документу є народний депутат Сергій Кузьміних. Він наразі переданий на розгляд керівництву парламенту.

На момент виходу новини текст законопроекту на сайті ВР відсутній.

Кримінальний кодекс України - стаття 111

Зазначимо, що стаття Кримінального кодексу, до якої пропонується внести зміни, дає визначення поняття державної зради і регулює покарання за її вчинення. Зокрема, чинна редакція ККУ передбачає за вчинення держзради покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

Якщо держзрада вчинена в умовах воєнного стану, порушнику загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

При цьому, звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, який не виконав злочинне завдання і добровільно заявив про це органам державної влади.

Громадянство України - чим регулюється

Питання про громадянство України регулюється Конституцією України, Законом "Про громадянство України", а також міжнародними договорами.

Згідно зі статтею 4 Конституції України, підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом. А стаття 25 передбачає, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Також він не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

У статті 2 Закону "Про громадянство" встановлено, що законодавство про громадянство має ґрунтуватися на низці принципів, один із яких - неможливість позбавлення громадянина України громадянства України. Також цей закон визначає підстави для набуття та втрати українського громадянства.

В Україні відомі випадки із позбавленням громадянства. Так, у квітні 2021 року Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства трьох осіб – Вадима Альперіна, Араїка Амірханяна і Олександра Єрімічука – у зв'язку з наявністю у них громадянства інших держав.

Сергій Кузьміних - що відомо про автора законопроекту

На дострокових парламентських виборах 2019 року Сергій Кузьміних переміг в одномандатному округу №67 у Чуднівському районі Житомирської області, де балотувався від політичної партії "Слуга Народу". Є членом Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, головою підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності.

У 2015 році заснував благодійну організацію "Міжнародний благодійний фонд братів Кузьміних".

28 січня 2022 року правоохоронці затримали нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних під час одержання хабара в 558 тисяч гривень. За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

До початку повномасштабного вторгнення Росії Вищий антикорупційний суд (ВАКС) п'ять разів збирався на засідання для обрання нардепу запобіжного заходу, але так і не зміг цього зробити, у тому числі через неявку підозрюваного і адвокатів на засідання.

20 травня стало відомо, що ВАКС відпустив Сергія Кузьміних під заставу в 49600 тисяч гривень. Адвокат нардепа Лариса Криворучко повідомила, що Кузьміних також має з'являтися за викликом до суду здати закордонний паспорт, і утриматись від спілкування з деякими особами.

У червні видання "Обозреватель" повідомило, що Сергій Кузьміних запропонував перейменувати вулицю в одному із селищ на Житомирщині на честь президента Володимира Зеленського. "Як мені стало відомо, на цей момент проводять громадські слухання щодо перейменування вулиць та провулків на території Миропільської територіальної громади. Пропоную одну з вулиць Мирополя перейменувати на честь президента України Володимира Зеленського", - йдеться в тексті депутатського звернення.

Вас також можуть зацікавити новини: