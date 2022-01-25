Частина депутатів у сесійній залі у відповідь скандувала "Ганьба".

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич білоруською мовою подякував самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку за аварійну допомогу українській енергосистемі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву він зробив з трибуни Верховної Ради України.

"Знову нашої електростанції, нашої потужності не вистачає, щоб забезпечити нашу енергетичну систему. І хто нам допомагає? Отой Лукашенко, якого влада не визнає, але який сказав: "Я допоможу українцям", - заявив Шуфрич.

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Депутат додав, що хоче "виправити чергову помилку" своїх колег, і далі подякував Лукашенку білоруською мовою.

"Бацька Лукашэнка, сапраўдны прэзідэнт, дзякуй за дапамогу (Батько Лукашенку, справжній президент, дякую за допомогу - УНІАН)", - сказав він та закликав всіх подякувати за допомогу "білоруським сусідам"

Частина депутатів у залі обурилися цим, почали засвистувати Шуфрича та вигукувати "Ганьба!".

Спікер парламенту Руслан Стефанчук закликав Шуфрича виступати за темою закону, який наразі розглядається - щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження (№6287).

"Я думаю, з бацькою розберуться там", - прокоментував Стефанчук.

Як повідомляв УНІАН, Білорусь 25 січня з 11:00 до 18:00 надає аварійну допомогу українській енергосистемі. Надання електричної потужності здійснюється на запит української сторони у рамках двостороннього договору про надання аварійної допомоги. Максимальна потужність становитиме 150 МВт.

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