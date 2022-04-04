Участь Росії в Раді з прав людини - це фарс.

Сполучені Штати Америки звернуться до Генеральної Асамблеї ООН з проханням виключити Росію з Ради з прав людини.

Про це під час виступу в Бухаресті заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

"Участь Росії в Раді з прав людини - це фарс. І це неправильно, тому ми вважаємо, що прийшов час Генеральній Асамблеї ООН проголосувати за їхнє виключення", - сказала вона.

Заява прозвучала після того, як зі звільненої Бучі почали надходити фото і відеоматеріали, що свідчать про масові вбивства мирних жителів російськими окупантами.

"Моє послання тим 140 країнам, які мужньо об'єдналися, таке: зображення з Бучі і руйнування по всій Україні вимагають, щоб ми тепер підкріплювали наші слова діями", - сказала Томас-Грінфілд.

Рада ООН з прав людини не може приймати рішення, що юридично зобов'язують, але її рішення є важливим політичним посланням, до того ж вона може санкціонувати розслідування.

Більшість у дві третини голосів Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку, що складається зі 193 членів, може виключити РФ з Ради за постійне вчинення грубих і систематичних порушень прав людини.

Звірства армії РФ у Бучі

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що ВСУ вигнали російських окупантів.

Відступаючи, вони мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

На вулицях міста виявили тіла вбитих мирних жителів зі зв'язаними руками. З'ясувалося, що російські солдати ґвалтували, знущалися і катували людей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивці, кати, гвалтівники і мародери, які називають себе армією, заслуговують тільки смерті після того, що зробили.

Разом з тим Москва відкидає причетність своїх військ до військових злочинів проти мирних жителів захоплених РФ українських міст.

Інформацію про тортури, зґвалтування та вбивства українців у Бучі російське військове командування називає "провокацією". На думку Кремля, зазначені злочини скоїли "неонацисти".

Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.

Оприлюднена інформація про звірства РФ в Україні спонукала Євросоюз переглянути своє ставлення до ембарго на енергоресурси з країни-агресора. А польський президент Анджей Дуда закликав надати ЗСУ більше зброї.

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