Документ передбачає введення штрафних заходів проти Росії і особисто Путіна в разі нападу на Україну.

Американський сенатор-республіканець Марко Рубіо в п'ятницю, 14 січня, запропонував новий проект санкцій проти Москви, в тому числі особисто президента Росії Володимира Путіна в разі нападу РФ на Україну.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на сайт сенатора.

Згідно з проектом, американська розвідка повинна буде кожні 20 днів надавати Конгресу звіт про те, чи не порушила Росія територіальну цілісність України. Якщо РФ вторгнеться в Україну, президент США буде зобов'язаний протягом 10 днів ввести санкції проти російської влади. Зокрема, блокувати "активи і в'їзні візи" Путіну, а також прем'єр-міністру РФ, міністру оборони, російським олігархам і членам їх сімей.

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Крім того, Рубіо запропонував запровадити санкції проти міжбанківської системи SWIFT, якщо та не припинить надавати послуги російським банкам і компаніям, що підпадають під штрафні заходи.

"Я закликаю моїх колег з Сенату до співпраці, щоб схвалити законопроект, поки не стало занадто пізно", - підкреслив Рубіо.

Напередодні Сенат відхилив проект санкцій проти РФ, запропонований іншим сенатором-республіканцем Тедом Крузом. Водночас пропозиція Рубіо перегукується з проектом обмежувальних заходів, який внесла на розгляд 12 січня група сенаторів-демократів на чолі з Робертом Менендесом. "Закон Про захист суверенітету України 2022 року" теж має на увазі заморозку американських активів Путіна і його найближчого оточення. Аналогічні санкції пропонується ввести проти командувачів різними видами російських військ та інших осіб, яких Білий дім вважатиме причетними до агресії проти України.

Загроза повномасштабного нападу Росії на Україну: що відомо

З листопада 2021 року міжнародна спільнота занепокоєна тривожними переміщеннями російських військ вздовж кордону України, що схоже на підготовку до повномасштабного наступу на країну.

За оцінками західних розвідданих, Путін може залучити до нападу на Україну 100 тисяч військових, а саме вторгнення може відбутися вже взимку 2022 року.

У зв’язку з ризиком ескалації на російсько-українському прикордонні президент США Джо Байден неодноразово спілкувався з російським главою Володимиром Путіним, проте це не допомогло зменшенню градусу напруги.

На тлі загрози чергового нападу Путін висунув вимоги щодо невступу України в НАТО, які Кремль назвав "гарантіями безпеки". Росія стверджує, що війська Альянсу в Східній Європі загрожують її нацбезпеці.

З цього приводу у Брюсселі відбулась серія зустрічей представників РФ, США й НАТО, за результатами яких відхилили ультиматум Москви. На тлі провалу у МЗС Росії вже прямо шантажують Захід "тяжким сценарієм" для України. Таким чином Кремль нібито хоче змусити Київ виконувати "Мінські угоди".

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