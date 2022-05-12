Внутрішня інструкція для співробітників розвідки накладає дві заборони на відповідні типи інформації.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України США розробили вказівки по обміну розвідданими з Україною.

Про це повідомляє The Washington Post. Дане рішення було ухвалено США, щоб уникнути зростання напруженості у відносинах з Росією.

Внутрішня інструкція для співробітників розвідки накладає дві заборони на відповідні типи інформації.

Одна з категорій заборони - обмін розвідданими стосується будь-якої інформації, яка допомогла б Україні атакувати російські об'єкти за її межами.

Мета заборони - утримати США від участі в можливих атаках ,які "Україна може здійснити всередині Росії".

Зараз співпраця між Києвом і Вашингтоном щодо розвіданих включає інформацію про місцезнаходження і переміщення російських військ, яку Україна отримує "в режимі реального часу", супутникові знімки та звіти, зібрані з конфіденційних американських джерел в США.

Крім того, тепер США не зможуть надавати детальну інформацію, яка допомогла б Україні ліквідувати членів російського військового керівництва вищого рангу, в тому числі начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова і міністра оборони Сергія Шойгу.

Однак ця заборона не поширюється на російських генералів. Разом з тим, за словами американського високопоставленого чиновника, уряд США вирішив не надавати інформацію про їх місцезнаходження в Україні теж.

Допомога Україні:

28 квітня Палата представників США ухвалила закон про ленд-ліз для України, 7 квітня закон підтримав Сенат.

9 травня президент Байден підписав цей документ.

Закон покликаний прискорити передачу військової допомоги шляхом скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто безоплатно передавати озброєння за умови, що країна-одержувач заплатить пізніше.

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