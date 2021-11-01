У ОПОРІ заявили, що спостерігачам не дають фіксувати підрахунок.

Остаточна явка на позачергових виборах харківського міського голови складає 28,29%.

Про це повідомила голова Харківської ТВК Олена Матвієнко, пише Суспільне.

"Маємо на 20:00 таку інформацію: про кількість виборців, включених до списку виборців на виборчих дільницях - це 1 млн 19 тис. 175 виборців. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на момент закінчення голосування, - це 288 336", - сказала вона.

У відділі комунікації поліції Харківської області повідомили, що о 20:00 закрилися всі 605 виборчих дільниць, що працювали на території Харкова.

Читайте такожВибори в Харкові: стало відомо про інциденти на спецдільницяхПротягом усього виборчого процесу до поліції надійшло 52 повідомлення про можливі порушення законодавства.

Відкрито 2 кримінальні провадження: перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії – 1 та 1 провадження – за фактом фальсифікації, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації.

У ОПОРІ повідомили, що їх спостерігачі у Харкові стикаються зі спробами заборони фіксування процедури підрахунку бюлетенів на п'яти дільницях.

"На всіх цих дільницях були схожі порушення із забороною фіксувати процес підрахунку голосів. Наразі на деяких дільницях вдалося розв'язати проблему після звернення до відповідних районних у місті ТВК, а на деяких конфлікт триває", - йдеться у повідомленні.

У ЦВК повідомили, що явка на проміжних виборах народних депутатів склала 21,39% в окрузі 184 на Херсонщині та 25,57% в окрузі 197 на Черкащині.

"Надзвичайних подій та значних порушень, які могли б вплинути на виборчий процес, протягом дня голосування не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Також ОПОРА зафіксувала, що члени дільничних виборчих комісій у Харкові, та в Херсонській і Черкаській областях підписали протоколи про підсумки голосування майбутнім числом.

Вибори у Харкові

Нагадаємо, 31 жовтня у Харкові проходили позачергові вибори міського голови. На посаду мера міста претендують 10 кандидатів.

Позачергові вибори призначені у зв’язку зі смертю у грудні 2020 року мера Харкова Геннадія Кернеса.

За даними екзит-полу, Ігор Терехов перемагає – за нього проголосували 53,8% харків’ян;

Автор: Людмила Жерновська