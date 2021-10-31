На вибори в Харкові вже прийшли понад 12% виборців, з'ясували спостерігачі.

Громадянська мережа ОПОРА у неділю, 31 жовтня, оприлюднила дані про явку виборців на вибори станом на 12:00 у Харкові, Херсонській та Черкаській областях.

Про це повідомляється на сайті організації.

За інформацією спостерігачів, явка на позачергових виборах харківського міського голови складає 12,4% (похибка – 0,6%).

Явка виборців на проміжних виборах народних депутатів в окрузі №184 (Херсонська обл.) становить 11% (похибка – 1,4%), а в окрузі №197 (Черкаська обл.) – 12,2%.

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У Комітеті виборців України заявляли, що станом на 11:00 явка на позачергових виборах міського голови Харкова була низька через пандемію коронавірусу й складала менш як 10%.

Про це під час брифінгу повідомив аналітик КВУ у Харківській області Віталій Носачов.

За його словами, грубих порушень на виборчих дільницях у Харкові станом на 11:00 не зафіксовано.

Носачов наголосив на тому, що для голосування потрібен лише паспорт громадянина України.

"Жодних перевірок сертифікатів вакцинації чи ПЦР-тестів немає і, відповідно до українського законодавства, бути не може. Крім вимірювання температури та перевірки наявності захисної маски на обличчі – на вході нічого не перевіряють. Черг немає, дільниці напівпорожні. Якщо у вас є можливість, закликаю прийти і проголосувати", – підкреслив він.

Нагадаємо, 31 жовтня у Харкові проходять позачергові вибори міського голови, а у двох одномандатних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях – проміжні вибори народних депутатів.

Автор: Світлана Макринська