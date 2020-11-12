Нардепка побажала одужання Разумкову і Стефанчуку.

Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк заявила, що готова вести засідання парламенту наступного пленарного тижня.

Про це вона написала у Facebook і побажала своїм колегам по президії - голові Верховної Ради Дмитру Разумкову та першому заступнику голови ВР Руслану Стефанчуку - швидкого одужання.

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"Ви знаєте, що я дуже відповідально ставлюся, як і спікер та перший віце-спікер, до заходів безпеки - маски та соціальної дистанції. Почуваюся добре, готова підстрахувати колег і вести засідання парламенту. Це мій обов'язок як віце-спікерки за обставин, що склалися", - зауважила Кондратюк.

За її словами, "ми всі зайвий раз переконалися в тому, що наявність трьох людей в керівництві парламенту є правильним та інституційно доцільним. Що б не сталося, головний законодавчий орган країни повинен працювати на інтереси громадян, проявляти своє лідерство та брати на себе відповідальність перед людьми за ухвалення важливих для країни рішень".

Коронавірус в керівництві Верховної Ради

11 листопада Разумков заявив, що захворів на COVID-19.

Сьогодні, 12 листопада, Стефанчук повідомив, що також отримав позитивний тест на коронавірус.

Наступний тиждень у парламенті є пленарним. У ситуації, коли засідання не можуть вести ні Разумков, ні Стефанчук, ці обов'язки переходять до заступниці голови ВР Кондратюк.

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Автор: Надя Пришляк