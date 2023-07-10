Членство України в альянсі просувається не стільки в інтересах Києва, скільки в інтересах безпеки східного флангу.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла, які саме країни найбільш підтримують запрошення України до НАТО.

Зокрема, у своєму інтерв’ю "Європейській правді" вона нагадала, що питання запрошення України до членства у НАТО та гарантій безпеки для України стануть одним з питань, яке розглядатиметься у Вільнюсі, на саміті Альянсу.

За її даними, серед головних прихильників запрошення - союзники з Центрально-Східної Європи.

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"Також важливо, що на підтримку запрошення України є об'єднаний голос усього східного флангу НАТО, який каже, що їхня безпека залежить від того, чи буде Україна членом Альянсу", - сказала вона.

Посадовець уточнила, що йдеться про позицію всієї "Бухарестської дев'ятки", зокрема, країни Балтії, Польщу та Угорщину.

"6 червня відбувся саміт "Бухарестської дев'ятки" за участю генерального секретаря, в якому взяла участь президентка Угорщини, і рішення підписані офіційно, в тому числі угорською стороною. Тут треба розуміти, що членство України в НАТО просувається не стільки в інтересах Києва, скільки в інтересах безпеки східного флангу", - каже віце-прем’єр-міністр.

Вона додає, що прихильники запрошення України до НАТО є також в Західній та Північній Європі. Серед них, наприклад, Франція.

"Еммануель Макрон (президент Франції – УНІАН) підтримує членство України в НАТО, підтримує те, щоби створена Рада Україна-НАТО була містком для досягнення такого членства. І це більше ніж просто підтримка України: Франція є лідером ініціативи про стратегічну автономію Європи, і Макрон реально вважає, що рішення по Україні має бути ухвалене в НАТО зараз", - наголошеє Стафанішина.

Крім того, вона вважає однозначною користь України позицію Італії та акцентує на північноєвропейських країнах - Данії, Норвегії, які єдиним флангом підтримують Україну.

Стефанішина визнає, що роль США була та залишається ключовою у НАТО, але не дала відповіді на питання, чи стане президент Сполучених Штатів Джо Байден перешкоджати вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Вступ України до НАТО, що відомо

Цього тижня відбудеться саміт НАТО за участі лідерів 40 країн. Вступ України до Альянсу публічно підтримали 23 з 31 членів НАТО, але низка країн наполягає , що до цього питання необхідно повернутися після завершення війни в Україні. Зокрема, таку позицію нещодавно озвучив президент США Джо Байден. Також за відтермінування обговорень ступу виступає Німеччина.

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