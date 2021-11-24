Спікер парламенту розкрив подробиці щодо звернення президента під час зустрічі зі студентами Української академії лідерства.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляє, що у зверненні президента України Володимира Зеленського до парламенту йтиметься і про питання, пов'язані з молоддю.

Як повідомляється на сайті парламенту, про це спікер сказав під час зустрічі зі студентами Української академії лідерства.

"Для нас чітко зрозуміла система пріоритетів молоді. Вони повинні відчувати реальну державну підтримку – забезпечення житлом, зайнятості та підприємництва, освіти, культури, туризму, оздоровлення та відпочинку, фізичної культури та спорту тощо", – сказав Стефанчук.

Він анонсував звернення 1 грудня президента України до народу. За словами голови ВР, виступ Зеленського, зокрема, стосуватиметься й питань, пов'язаних із молоддю.

Нагадаємо, 23 листопада прес-секретар президента України Сергій Никифоров у коментарі УНІАН підтвердив, що глава держави 1 грудня виступить зі зверненням до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України.

"Так, звернення до парламенту щодо стану речей всередині країни та нашого становища на міжнародній арені справді заплановане", – зазначив Никифоров.

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Автор: Таня Поляковська