Міністр також розповів, чи планує вакцинуватися від коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов порадив нардепу зі "Слуги народу" Юрію Камельчуку, який раніше заявив, що коронавірусу не існує, відвідати інфекційну лікарню.

Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

"Я йому просто можу запропонувати відчергувати в реанімаційному відділенні будь-якої лікарні, яка лікує хворих на ковід-19. Я думаю, що відразу думка його зміниться", - сказав голова МОЗ.

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Він також розповів, що має намір вакцинуватися від коронавірусу і пояснив, коли саме.

"Я буду вакцинуватися від коронавірусу, я думаю, на одному з останніх етапів, виходячи з нашого алгоритму. Мені не 60 років, я не маю супутніх захворювань на сьогоднішній день, тому це тільки на якомусь останньому етапі", - зазначив Степанов.

При цьому він відкинув ймовірність вакцинації російською вакциною "Спутник". "Я особисто - ні", - запевнив він.

Що відомо про нардепа Камельчука, який не вірить у коронавірус

"Слуга народу" Юрій Камельчук в ефірі українського телеканалу заявив, що коронавірус – це "вигадана хвороба", а вакцинація може бути небезпечною. "Я зараз абсолютно серйозно заявляю, що не довіряю жодній вакцині у світі. Особливо від вигаданої хвороби COVID-19", - сказав нардеп.

Не всі колеги по фракції підтримали Камельчука. Згодом йому довелося пояснювати власні слова про коронавірус.

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Автор: Юрій Годован