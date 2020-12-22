Міністр охорони здоров'я Максим Степанов порадив нардепу зі "Слуги народу" Юрію Камельчуку, який раніше заявив, що коронавірусу не існує, відвідати інфекційну лікарню.
Про це він сказав в ефірі 24 каналу.
"Я йому просто можу запропонувати відчергувати в реанімаційному відділенні будь-якої лікарні, яка лікує хворих на ковід-19. Я думаю, що відразу думка його зміниться", - сказав голова МОЗ.
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Він також розповів, що має намір вакцинуватися від коронавірусу і пояснив, коли саме.
"Я буду вакцинуватися від коронавірусу, я думаю, на одному з останніх етапів, виходячи з нашого алгоритму. Мені не 60 років, я не маю супутніх захворювань на сьогоднішній день, тому це тільки на якомусь останньому етапі", - зазначив Степанов.
При цьому він відкинув ймовірність вакцинації російською вакциною "Спутник". "Я особисто - ні", - запевнив він.
Що відомо про нардепа Камельчука, який не вірить у коронавірус
- "Слуга народу" Юрій Камельчук в ефірі українського телеканалу заявив, що коронавірус – це "вигадана хвороба", а вакцинація може бути небезпечною. "Я зараз абсолютно серйозно заявляю, що не довіряю жодній вакцині у світі. Особливо від вигаданої хвороби COVID-19", - сказав нардеп.
- Не всі колеги по фракції підтримали Камельчука. Згодом йому довелося пояснювати власні слова про коронавірус.
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