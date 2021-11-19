У період холодної війни США розмістили в Західній Європі значну кількість ядерних боєголовок.

У Німеччині раніше підтримали політику ядерного роззброєння / фото REUTERS

Американська ядерна зброя може опинитися у Східній Європі, якщо Німеччина відмовиться від її розміщення на своїй території.

Про це на конференції, організованій Німецьким атлантичним товариством і Федеральною академією політики безпеки, у п’ятницю заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

НАТО очікує, що Німеччина продовжить залишатися частиною системи спільного користування ядерної зброї. Але якщо Берлін відмовить у цьому альянсу, то організація обіцяє підшукати інші європейські країни.

"Звісно, Німеччина повинна вирішити, чи буде ядерна зброя у цій країні. Але альтернативою цьому легко може стати те, що ядерна зброя може опинитися в інших європейських країнах, зокрема на схід від Німеччини", - відповів Столтенберг.

Читайте такожВ Євросоюзі мають намір зняти санкції з екс-міністра доходів і зборів Клименка - журналістВін наголосив, що НАТО підтримує мир без ядерної зброї, але не може допустити, щоби ця ядерна зброя залишалася в інших країнах, тоді як альянс був би в цьому контексті беззбройним.

Як писав УНІАН, у травні 2020 року посол США у Польщі Джорджетт Мосбахер припустила, що Польща могла б розмістити на своїй території ядерну зброю США.

Раніше посол США у Німеччині Річард Гренелл звинуватив Німеччину у підриві зусиль НАТО з ядерного стримування, виступивши з критикою на адресу молодших партнерів канцлера Ангели Меркель по коаліції після того, як деякі з їх лідерів закликали до ядерного роззброєння.

У статті для німецької газети Die Welt посол Гренелл написав: "Замість того, щоб підривати солідарність, яка становить основу ядерного стримування НАТО, Німеччині зараз потрібно виконувати свої зобов'язання перед союзниками і продовжувати інвестиції у ядерні зусилля НАТО".

США модернізували свою ядерну зброю, дислоковану в Німеччині.

У період холодної війни США розмістили в Західній Європі значну кількість ядерних боєголовок. Після 1991 року більшу їх частину вивезли, але близько 150 бомб досі залишаються на континенті і зберігаються на території різних країн, зокрема Італії, Бельгії, Нідерландів, Німеччини та Туреччини.

Автор: Яна Ставська