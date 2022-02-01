Юрій Голубан заперечує всі звинувачення.

Печерський райсуд Києва заарештував колишнього полковника поліції Юрія Голубана на 60 діб. Його підозрюють у підготовці масових заворушень.

Про це повідомляє видання Ґрати.

"Слідство вважає, що на 31 січня підозрювані готували масові заворушення і жорстокі сутички з поліцією під офісом президента. Планували створити картинку для ЗМІ з постраждалими від дій поліції: для цього залучили людей, які повинні були зображати медиків, і приготували бутафорську кров. Згідно з планом, на мітингу повинна була бути "масовка" в кількості 3500 осіб і ще 1200 осіб для участі в сутичках. Мета заходу - дестабілізація ситуації в Україні. Замовників слідство все ще встановлює: вивчає зв'язки підозрюваних з бойовиками в "республіках" і спецслужбами РФ", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу Голубан заперечує всі звинувачення. За його словами, поліцейські його провокували, але він на них не реагував. Також він уточнив, що мітинг планувала організація "традиція і порядок", щоб нагадати президенту про обіцянки.

У прес-службі поліції повідомили, підозрюваним повідомили підозру у замаху на організацію масових заворушень (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 294 КК України). Їм загрожує до восьми років в'язниці.

Читайте такожНардеп Воронько вийшов із фракції "Слуга народу"Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві затримали групу осіб, які планували масові заворушення в столиці, під час яких "мала пролитися кров".

Як уточнив глава Нацполіції ігор Клименко, масові заворушення повинні були відбутися в центрі столиці, зокрема, під офісом президента, а в лютому ще в чотирьох обласних центрах. За його словами, зараз затриманий організатор акції в Києві і його помічник.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підтвердив, що одним із затриманих організаторів масових заворушень у столиці є колишній полковник поліції Юрій Голубан.

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