За даним правоохоронців, у справі фігурує більше, ніж дві особи, однак назвати їхні імена у МВС наразі не можуть, тому що тривають слідчо-оперативні дії.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що 1 лютого затриманим організаторам масових заворушень в столиці оберуть запобіжні заходи.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

За словами міністра, обом затриманим вже повідомлено про підозри, а 1 лютого суд обере їм запобіжні заходи.

Монастирський також уточнив, що у справі фігурує більше, ніж дві особи.

Читайте такожПодруга не допомогла: подробиці зґвалтування студентки камерунцем під Києвом (фото, відео)"Я переконаний, що згодом ми зможемо почути й інші імена, які стоять поруч з організаторами", - підкреслив він.

Очільник МВС уточнив, що наразі не може їх озвучити, тому що тривають слідчо-оперативні дії.

Водночас, він підкреслив, що наразі йдеться про затримання саме організаторів мітингів, а не замовників.

"Вони активно набирали… людей, які можуть вчиняти шкоду іншим громадянам і, зокрема, правоохоронцям", - пояснив Монастирський.

Також він розповів, чому організаторів масових заворушень у столиці затримала Нацполіція, а не Служба безпеки України.

"Так сталося, що організатори цих мітингів "вийшли" на агентів, які співпрацюють за Нацполіцією", - пояснив Монастирський.

Однак, за його словами, до спецоперації також залучені співробітники СБУ, які наразі проводять подальшу "розробку".

"Тому я думаю, що згодом ми отримаємо інформацію не тільки від Нацполіції, але й від СБУ щодо цих осіб", - зазначив міністр.

У Києві планували масові заворушення

Як повідомляв УНІАН, 30 січня у Києві затримали двох осіб, які планували масові заворушення в столиці, під час яких "мала пролитися кров". Планувалося зібрати до 5 тисяч осіб, з яких до 1,5 тисячі мали складати "тітушки", які мали влаштувати бійки з правоохоронцями.

Як уточнив голова Нацполіції Ігор Клименко, масові заворушення мали відбутися в центрі столиці, зокрема, під Офісом президента, а у лютому ще в чотирьох обласних центрах. За його словами, наразі затримано організатора акції у Києві та його помічника.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підтвердив, що одним із затриманих організаторів масових заворушень у столиці є колишній полковник поліції Юрій Голубан.