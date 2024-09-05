Шринчук стала новим міністром ахисту довкілля та природних ресурсів / фото Міненерго

Верховна Рада проголосувала за призначення на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів Світлани Гринчук.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, за призначення Гринчук віддали голоси 246 нароних депутатів.

Рада призначила міністром захисту довкілля та природних ресурсів Світлану Гринчук

Світлана Гринчук раніше обіймала посаду заступника міністра енергетики України. Напередодні Рада проголосувала за відставку з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.  

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Світлана Гринчук – що про неї відомо

Згідно з даними на сайті Міненерго, Гринчук має фінансово-економічну освіту Чернівецького торговельно-економічного інституту (Київський національний торговельно-економічний університет) та є кандидатом економічних наук. Є експертом у сфері енергетики, зміни клімату та захисту довкілля з досвідом роботи в Уряді України, міжнародних фінансових інституціях, міжнародних проєктах технічної допомоги та участі в переговорах у рамках ООН, Енергетичного Співтовариства, OECD тощо.

У 2022 році працювала заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції. З 2023 року була директором Офісу підтримки реформ при Міненерго, з 5 вересня 2023 року - заступник міністра енергетики України.

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