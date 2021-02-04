Радник Арсена Авакова запевнив, що підрозділи МВС готові дати відсіч будь-яким провокаціям і розпалюванню ворожнечі.

Міністерство внутрішніх справ попереджає про загрозу здійснення силових провокацій, а також розпалювання ворожнечі та громадянського протистояння через блокування "каналів Медведчука".

Про це повідомив радник голови МВС Зорян Шкіряк.

"Ми уважно стежимо за подіями останніх днів у зв’язку з рішенням РНБО щодо блокування телеканалів ворожої пропаганди та застосування санкцій проти інформаційних сателітів Кремля і введенням його в дію Президентом України. Наразі, нам надходить оперативна інформація щодо можливих спроб дестабілізації ситуації, шляхом здійснення силових провокацій, а також розпалювання ворожнечі та громадянського протистояння з боку зовнішніх та внутрішніх деструктивних сил", - заявив Шкіряк.

Він також зазначив, що підрозділи МВС готові дати відсіч будь-яким провокаціям і попередив про невідворотність покарання в разі здійснення злочинів проти держави Україна.

"У разі спроб здійснення будь-яких злочинних та провокативних дій, закликів до порушення територіальної цілісності, масових безладів, а також провокування силових і насильницьких дій, що суперечать Законам України, - підрозділи Національної поліції та Національної гвардії будуть реагувати в рамках повноважень, наданих їм Законом та Конституцією України", - сказав Шкіряк.

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Радник міністра також запевнив, що правоохоронці не дадуть жодних шансів проросійським ворожим силам розколоти українське суспільство і розірвати країну.

Заборона телеканалів Медведчука: що відомо

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого. Водночас телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила про підтверджене фінансування телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна", на які були накладені санкції згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони, з боку Російської Федерації.

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Телеканали Тараса Козака: що відомо

12 жовтня 2018 року Козак заявив про купівлю телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") з оцінкою 41-42 мільйони гривень.

У грудні 2018 року Козак відзвітував про купівлю дев'яти компаній групи 112 Україна, оцінивши їхню вартість на дату придбання в 72,87 мільйона гривень.

У 2019 році Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу Zik.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада підтримала звернення до РНБО щодо введення санкцій проти компаній, які входять в структуру власності телеканалів 112 Україна і NewsOne.

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Автор: Олександр Топчій