'Це гроші на печиво і каву': Тимошенко пояснила походження 'каси', вилученої НАБУ

Лідерка партії "Батьківщина", народна депутатка Юлія Тимошенко 16 січня під час засідання суду, де їй обирають запобіжний захід, заявила, що файл під назвою "Каса", який вилучило НАБУ у її приймальні під час обшуків, - це витрати на чай, каву і печиво. Про це повідомив кореспондент УНІАН.
Вона заявила, що вилучений блок компʼютера - не її особистий, а приймальні. А у файлі під назвою "Каса" йдеться про видатки на печиво, каву і чай, а суми вказані там у гривнях.
"Ваша честь, там гроші, декілька тисяч гривень. Це на каву, чай, на печиво", - висловилася Тимошенко.
Також нардепка сказала, що 40 тисяч доларів, знайдених у неї при обшуку, - то компенсація із США, яку вона отримала за переслідування за часів президента-втікача Віктора Януковича.
Тимошенко обирають запобіжний захід
Як повідомляв раніше УНІАН, 16 січня Тимошенко у ВАКС заявила, що розмови, яку опублікувало НАБУ, ніколи не було. Звинувачення на свою адресу вона назвала "політичною справою", а відео, де вона, за словами НАБУ, обговорює передачу коштів, - цілком сфальшованим.
Крім того, вона назвала нардепа, чий голос зафіксований на плівках НАБУ. За її словами, це Ігор Копитін, на якого в НАБУ нібито відкрита справа, і, мовляв, щоб звільнити себе від кримінальної відповідальності, він зробив усе, "щоб просто показати свою якусь заслугу перед НАБУ". Тимошенко додала, що оприлюднені розмови - "це абсолютно скомпільований запис паном Копитіним і НАБУ", і наполягла на експертизі "фейку".