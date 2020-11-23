Партія "Довіряй ділам" отримала чотирьох депутатів у новій Білгород-Дністровській районній раді.

Вони не встигли ще зробити нічого на благо місцевих жителів, зате вже відзначилися тим, що заблокували сесію. Так вони боролися за керівні посади в Раді, пише видання 048.ua.

"Такий жорсткий старт поставив у торгівлі за посаду голови зборів так званий "антикорупціонер" Григорій Мельниченко, який ще 3 місяці тому просився в Зе, потім в ОПЗЖ, не взяв його і за Майбах. Але оскільки борець з корупції вміло її очолює - в ДД не погребували навіть і таким. Зі своїми 4 депутатами вони ретирувалися і ховалися в кущах біля райради, поки наш герой не намагався переконати інші фракції, що він повинен бути головою ради, і отримати посаду голови бюджетної комісії для своїх. 4 місця з 42 депутатів – вагома причина, щоб претендувати на посаду керівника місцевої ради і "головної" комісії", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що представники всіх фракцій вирішили розіграти цей кейс самостійно.

"Найсмішніше, що його кандидатуру навіть ніхто не висунув, хоча він був присутній в залі. Але самі довіряйки не в захваті від такого колеги. Але про все по черзі. Спочатку депутати зареєструвалися на перше засідання сесії, щоб поборотися за голову бюджетної комісії. За голосування обіцяли ті чи інші плюшки депутатам інших партій, як відразу, так і в перспективі. Але, коли зрозуміли, що їм аж ніяк не вистачає голосів, то Мельниченко курс на зрив сесії. Новий депутат доклав усіх зусиль, щоб не дати обрати керівництво нової Ради", - пише видання з посиланням на пост Віктора Мельникова у Фейсбуці.

Відзначається, що коли це не вдалося, то депутати "втекли в кущі", не зареєструвалися на другу частину засідання, щоб його зірвати.

"Попри це Раді вдалося зібрати кворум для голосування, що не входило в плани Мельниченка. Тому вже пізно вночі він викликав поліцію, заявивши, що в коні стоять п'яні - хлопці запряжені, а так само заражені COVID-19. Поки маємо просто Раду без голів і повноважень. Можна не поспішати і дати пану Мельниченку наступного разу викликати психіатра. Цікаво, що будучи до ночі вже неабияк нетверезим депутат причиною незаконності зборів назвав поліції не тільки Covid-19, а ще й розпивання спиртних напоїв колегами за порадою. Але він насилу зв'язно давав пояснення. Загалом, до ночі він би навряд чи зміг би голосувати", - передає видання.

Скандалячи і зриваючи засідання, Мельниченко затягнув голосування до півночі, зазначає він. А в суботу правила карантину вихідного дня забороняють проводити сесії.

"Ось так партія "Довіряй ділам" бореться за владу всіма доступними методами. Через них і деяких інших обранців робота сесії була заблокована. P.S. навіщо все "це" заколотили депутати від "Довіряй ділам"? Діяли вони виключно у своїх цілях, у боротьбі за владу в Раді та "хлібній комісії". Навряд чи їх хвилювали проблеми жителів Білгород-Дністровського району", - зазначило видання з посиланням на блогера.

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Автор: УНІАН