В ОГП також підтвердили, що нардепу вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Народному депутату Віктору Медведчуку повідомили про підозру ще вчора, 11 травня. Саме з цієї дати він набув статусу підозрюваного.

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Це випливає з повідомлення, оприлюдненого прес-службою Офісу генпрокурора. В ньому йдеться про процесуальні дії, що були проведені з підозрюваним нардепом.

«Наголошуємо, що народному депутатові України повідомлено про підозру 11 травня 2021 року у порядку та спосіб, передбачений КПК України. У зв’язку з цим він набув статусу підозрюваного саме з цієї дати.

Цього ж дня його було викликано для проведення слідчих та процесуальних дій саме у статусі підозрюваного. Після його прибуття до Офісу Генерального прокурора, на вимогу народного депутата та його захисників, їм було надано примірник врученого 11 травня 2021 року повідомлення про підозру для ознайомлення, з метою забезпечення права на захист», - йдеться в повідомленні.

В Офісі також підтвердили, що нардепу вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Захист Медведчука не згоден з позицією Офісу генпрокурора. Адвокат політика Богдан Коваль раніше заявив, що підозра не була вручена відповідно до норм КПК.

«Ми вважаємо, що нас не повідомили про підозру, і тому особа не є притягнутою до відповідальності в розумінні Кримінально-процесуального кодексу, оскільки нам надали копію підозри, а не оригінал», - сказав він.

Нагадаємо, Медведчук сьогодні прибув до Офісу генерального прокурора. Разом з ним прибули депутати від ОПЗЖ і адвокати. Він пробув в Офісі понад дві години, а після цього заявив, що вважає справу проти себе політично мотивованою, а звинувачення - бездоказовими.

Підозра Медведчуку: що відомо

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що підписала повідомлення про підозру в державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. Йдеться про вчинення злочинів, передбачених статтями 111 (держзрада) і 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Підозра Медведчуку стосується трьох злочинних епізодів.

Водночас співробітники СБУ влаштували обшуки в двох київських будинках Медведчука і офісі його партії ОПЗЖ.

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Автор: Дмитро Захаров