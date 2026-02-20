В Україні розкрили наслідки удару, який 'вимкнув' російську нафту Орбану та Фіцо

Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Російська атака 27 січня завдала значних пошкоджень технологічному та допоміжному обладнанню нафтопроводу "Дружба", повідомив оператор нафтотранспортної системи України - компанія "Укртранснафта" на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що тривають аварійно-відновлювальні роботи.

"Наразі на різних етапах тривають роботи з дефектування, стабілізації технічного стану системи та усунення наслідків ворожого удару.", – зазначили у компанії

Оператор наголосив, що РФ систематично атакує об’єкти нафтогазової інфраструктури, і з початку повномасштабного вторгнення здійснила понад 400 атак на об’єкти групи "Нафтогаз".

"Всі ці масовані російські ракетно-дронові атаки спрямовані на знищення нафтогазової та енергетичної інфраструктури України. В таких умовах енергетичним компаніям складно забезпечити безперебійне, безпечне та стабільне функціонування", – зазначили в "Укртранснафті".

В компанії додали, що в установленому порядку оперативно проінформували угорську та словацьку сторони про атаку 27 січня та її наслідки.

"Представники компанії перебувають у постійному діалозі з угорськими та словацькими контрагентами", – підкреслили в "Укртранснафті".

Постачання російської нафти нафтопроводом "Дружба"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що через удар по нафтопроводу "Дружба" транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини було припинено. Попри те, що транзит російської нафти припинився через удар РФ, представники влади цих країн виступили з низкою заяв з погрозами на адресу України.

Зокрема, керівник канцелярії прем’єра Угорщини Гергей Гуяш заявив, що Будапешт може припинити постачання Україні газу та електроенергії у відповідь на припинення транзиту нафти.

Зі свого боку, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо проінформував, що Братислава припинила постачання дизелю в Україну, та пригрозив припинити постачання електроенергії.

