До ранку Балашов пробуде в ізоляторі.

У Києві затримали і доставили до Печерського управління поліції бізнесмена й колишнього нардепа Геннадія Балашова. Раніше він встиг відзначитися тим, що прийшов на допит в правоохоронні органи в костюмі Бетмена.

Про сьогоднішнє затримання повідомив у Facebook адвокат Балашова Ігор Черезов, опублікувавши фото з ним з поліцейського управління.

"Це порушено ще одне, нове кримінальне провадження, в успішному завершенні якого для клієнта ми впевнені. Як, втім, і інших, фейкових кримінальних справ. Після сьогоднішнього "відвідування" РВВС у Балашова Г. В. будуть явні проблеми зі здоров'ям", - написав адвокат.

Також він додав, що Балашов проведе майбутню ніч у слідчому ізоляторі.

У коментарі сайту "Страна" Черезов уточнив, що Балашова затримали за бійку з правоохоронцями. "У зв'язку з сутичкою зі слідчим", - сказав він.

ЗМІ також показало фото Балашова в наручниках.

У чому його підозрювали Балашова

Балашову інкримінують умисне руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини. Йдеться про будівництво багатоповерхівки в буферній зоні Софії Київської та Києво-Печерської Лаври, що охороняється ЮНЕСКО.

Нещодавно бізнесмен намагався обдурити слідчого і втік з приміщення, вдаривши правоохоронця дверима. Гонитва тривала лічені хвилини, після чого екс-нардеп сів в автомобіль і відправився в невідомому напрямку.

5 серпня з'явилося детальне відео, як Балашова ще раз зупинили слідчі, щоб оголосити йому підозру. Щоб екс-нардеп не втік, як минулого разу, представник правоохоронних органів перегородив собою виїзд автомобіля Балашова і почав зачитувати текст повідомлення. У відповідь нарвався на лайку: "От же ти п*дюк. Я таких пі**арасів 23-річних, бл*ть... Йдеш ти на*уй".

Автор: Юрій Годован